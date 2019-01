Fünf neue Pandur-Radpanzer an Heer übergeben

Pro Monat werden nun zwei „Pandur Evolution“ an das Jägerbataillon 17 geliefert. Die „alten“, aber kampfwertgesteigerten Pandure aus Straß gingen an die Jägerbataillone 19 und 33 im burgenländischen Güssing bzw. in Zwölfaxing (NÖ). Das Gros des Personals dort kenne das System Pandur von den Auslandeseinsätzen, der Rest werde in Straß geschult, so ein Offizier. Zumindest eine Kompanie aus Straß verlege man 2019 zum NÖ-Truppenübungsplatz Allentsteig, um mit dem neuen Fahrzeug zu üben, das Personal werde laufend gewechselt.