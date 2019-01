Die Spielplätze für Erwachsene in Wien

In jedem von uns steckt noch immer ein Kind. Dieses will manchmal auch rausgelassen werden. Denn immer nur vernünftig und angepasst zu sein, kann schon ganz schön langweilig werden. In Wien gibt es genügend Orte, an denen man ganz ungeniert das „Kind im Manne“ zur Schau stellen kann. Ob Teller werfen, sich wie Sherlock Holmes fühlen oder die Wut mal so richtig rauslassen zu können - in Wien ist sicherlich für jedes Bedrüfnis der richtige Erwachsenen-Spielplatz zu finden.