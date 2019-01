Einbrecher auf frischer Tat in Freistadt erwischt

Ein Zeuge beobachtete am 13. Jänner 2019 wie ein 19-jähriger Rumäne versuchte, gegen 10.10 Uhr über ein gekipptes Fenster in das Haus seines Nachbarn in Freistadt einzusteigen. Er verständigte die Polizei, die Beamten nahmen den Beschuldigen in unmittelbare Nähe des Tatortes fest. Im Zuge der Fahndung wurde auch noch ein 27-jähriger Rumäne als vermeintlicher Komplize angehalten. In seinem Fahrzeug stellten die Polizisten Diebesgut, welches vermutlich von Ladendiebstählen stammt, sicher.