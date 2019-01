Fürstliche Gehälter im Rathaus

Es gilt als allgemein bekannt, dass Perchtoldsdorf ein teures Pflaster ist. Dass dies jedoch auch für Gehälter im Rathaus gilt, deckt erst jetzt der Rechnungshof auf. Die Prüfer haben die Gemeindeverwaltung des noblen Weinortes durchleuchtet. Und stießen bei der Entlohnung der Beamten auf bemerkenswerte Ausreißer. So wurden etwa 2016 drei Top-Posten mit 143 bis 170 Prozent des Bürgermeistergehalts - dieses lag laut Rechnungshof bei 85.125 € brutto im Jahr - entlohnt. Doch sind diese drei Bediensteten eigentlich immer noch arme Schlucker gegen den Spitzenverdiener in der Kollegenschaft: Dieser streifte nämlich das 2,6-Fache des Ortschefs ein - und verdiente damit nahezu so viel wie die Landeshauptfrau.