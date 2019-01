VGT beklagt Zustände auf Kleintiermarkt in Ried

Mehrere herkömmliche Hasen-Käfige wurden für die Schau zweckentfremdet: Mehr als 20 Tauben teilten sich den viel zu kleinen Käfig. Trotz der Enge drängten sie sich in eine Ecke, da die Tauben ihren Fluchtinstinkt so nicht ausleben können. Diese Praxis ist laut Tierschutz-Veranstaltungsverordnung ebenfalls illegal. Eine Ente zeigte augenscheinlich Verletzungen am Fuß auf, sie kauerte am Boden und hatte Probleme beim Aufstehen - insgesamt fünf Tiere teilten sich einen kleinen Käfig. Auf Nachfrage, warum das Tier denn verletzt sei, habe der Züchter geantwortet, dass das Tier wohl „zu groß für den Käfig“ sei. VGT-Aktivistin Jana Gruber: „Den Züchtern sind die Probleme der Tiere durchaus bewusst. Aber es scheint ihnen egal zu sein, wenn sie leiden. Der Spaß am eigenen Hobby des Züchtens ist wichtiger als der Schmerz, der den Tieren dadurch verursacht wird. Für Menschen, die Tiere lieben und sie vor solchen Praktiken schützen wollen, ein unerträglicher Zustand. Wir fordern stärkere Kontrollen solcher Märkte!“