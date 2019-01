Bus mit 30 Insassen stürzte in Graben - Verletzte

Laut dem Einsatzleiter des Roten Kreuz, Bezirksrettungskommandant Gernot Leitner, wurden die wegen des Schneefalls verstärkten Kräfte im Bezirk Liezen zum Vorteil, denn sie waren schnell in großer Zahl am Unfallort. Der Notruf sei gegen 9.50 Uhr eingangen. Großalarm wurde ausgelöst, doch da es für Flüge zu schlechtes Wetter gab, mussten alle Kräfte am Boden zur Unfallstelle. 13 Rettungsfahrzeuge waren im Einsatz. Der Bus wurde von der Feuerwehr mit zwei Seilwinden wieder aufgestellt.