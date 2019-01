Dreiste Gauner brachten Skiausrüstung nicht zurück

Wie erst jetzt bekannt wurde, haben sich bisher unbekannte Täter am 5. und 6. Jänner in zwei Sportgeschäften im Pitztal Skiausrüstungen für zwei Erwachsene und ein Kind ausgeliehen. Doch anstatt die Ausrüstung zurückzugeben, haben sie sich damit einfach aus dem Staub gemacht! Ähnliche Szenen spielten sich zwischen vergangenen Freitag und Montag in Innsbruck ab.