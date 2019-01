Siege für NBA-Topteams - 48 Punkte von Curry

Toronto ringt Washington nieder

Im Osten behaupteten die Toronto Raptors (33:12) ihre Führung. Der einzige NBA-Klub aus Kanada hatte aber hart zu kämpfen, bis der 140:138-Sieg nach der zweiten Verlängerung in Washington D.C. fixiert war. Superstar Kawhi Leonard führte die Gäste mit 41 Punkten an, aufseiten der unterlegenen Wizards verbuchte Bradley Beal mit 43 Punkten, 15 Assists und 10 Rebounds ein Triple-Double. Die Milwaukee Bucks feierten mit einem 133:114-Triumph in Atlanta im 42. Saisonmatch ihren 30. Erfolg und blieben den Raptors damit auf den Fersen.