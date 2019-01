Anna lächelt wieder: Das erste Foto aus dem Spital

Es war eine Nachricht, die das ganze ÖSV-Lager und die österreichischen Ski-Fans erschütterte: Anna Veith, die heuer nach zwei Knieoperationen wieder an die Weltcup-Spitze herangerückt war, zog sich am Samstag beim Riesentorlauf-Training in Südtirol einen Kreuzbandriss zu. Doch die Salzburgerin lächelt schon wieder, wie ein erstes Foto aus dem Spital zeigt.