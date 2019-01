Flughunde greifen Menschen in Australien an

Eine extreme Hitzewelle hält bereits seit Weihnachten Australien in Schach und sorgt auch an der Tierwelt für massive Probleme. In manchen Regionen lösen Temperaturen jenseits der 40-Grad-Celsius-Marke bei Flughunden starken Stress aus, weshalb die verwirrten Tiere vermehrt Menschen attackieren. Die Behörden warnen vor dem Risiko, an der lebensbedrohlichen Tollwut zu erkranken.