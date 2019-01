Lawinengefahr in der Obersteiermark bleibt groß

Nach der leichten Entspannung am Wochenende hat Montagfrüh der neuerliche Schneefall in der Obersteiermark die Lawinengefahr nicht besser gemacht: In den Nordalpen herrschte weiterhin Warnstufe vier - „große Gefahr“. In den südlichen Gebirgsgruppen galt über der Waldgrenze erhebliche Lawinengefahr. Aus steilem Gelände konnten sich spontan große Schneebrettlawinen lösen. Der Präbichl, die Verbindung zwischen Vordernberg und Eisenerz, wird ab Mittag wieder gesperrt. Zudem ist über die Dachsteinstraße in Ramsau eine Lawine abgegangen.