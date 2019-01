XXL-Hotdog in Wiener U-Bahn gesichtet

Bereits seit September 2018 herrscht in der U-Bahn-Linie U6 in Wien Essverbot. Döner, Pizzaschnitte, Wurstemmel und Co. haben sich aus den Waggons verabschiedet. City4U berichtete. Ab heute wird das Verbot nun auf die anderen Linien ausgeweitet und das Essen ist somit komplett untersagt. City4U wagte sich ein letztes Mal in die „Öffis“, um als Hotdog verkleidet die Wiener nach ihrer Meinung zu fragen: