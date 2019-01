Katherine Schwarzenegger mit Chris Pratt verlobt!

Erst seit ein paar Monaten sind Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt ein Paar, aber bald stehen die beiden vor dem Altar. „Süße Katherine, ich bin so überglücklich, dass du Ja gesagt hast“, schreibt der „Guardians of the Galaxy“-Star auf Instagram. „Ich bin so begeistert, dass ich dich heiraten werde. Ich bin stolz, mutig im Glauben mit dir zu leben. Auf geht‘s!“ Dazu stellte Pratt ein Foto, das ihn eng umschlungen mit Katherine zeigt. Am Finger der 29-Jährigen funkelt ein dicker Verlobungsring.