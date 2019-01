Nur wenige wollen, dass EU unsere Gesetze bestimmt

Die EU-Wahl am 26. Mai selbst hält die klare Mehrheit dennoch für wichtig. 54 Prozent sind der Auffassung, dass sie eine Mitbestimmung ermöglicht, wie es in Europa weitergehen soll. Nur 22 Prozent sehen das anders. Die größten Befürworter (67 Prozent) der EU-Wahl sind in den Reihen der SPÖ-Wähler zu finden. Nur 18 Prozent der Befragten (gegenüber 58 Prozent) sehen eine Nicht-Teilnahme an der EU-Wahl als wirksamste Kritik an der EU. 44 Prozent wünschen sich, dass dem EU-Parlament mehr mediale Beachtung geschenkt werden würde.