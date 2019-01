User: „So kann ich die Schwiegermutter vertreiben“

Bernadette Zeilinger postet immer wieder Videos ihrer Künste auf ihrer Facebookseite im Netz. Aktuell sorgt sie für eine Vielzahl an Kommentaren und Klicks, denn darin ist eine Flötentechnik zu sehen oder eher zu hören, die man davor noch nicht gesehen hat. Bernadette studierte unter anderem an der Universität Wien und auch an der Universität für Musik und darstellende Kunst - sie legte bereits während dieser Zeit ihren Schwerpunkt auf Notationen moderner Spieltechniken.