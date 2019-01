Auf Schutzweg in Klagenfurt von Auto erfasst

Der 49-jährige Lenker aus der Gemeinde Ferlach hatte am Sonntag gegen 21 Uhr beim Linksabbiegen mit seinem Pkw den 18-jährigen Klagenfurter übersehen, der gerade auf dem Schutzweg die Fahrbahn in der Landeshauptstadt queren wollte. Der Fußgänger wurde vom Auto erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert. Dabei erlitt der junge Mann schwere Verletzungen. Er wurde nach notärztlicher Erstversorgung von der Rettung in das Unfallkrankenhaus Klagenfurt/WS gebracht. Ein bei dem PKW-Lenker durchgeführter Alkomatentest verlief negativ (0,00 ‰).