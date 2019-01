Punkte-Bestmarke: Der beste Hirscher aller Zeiten!

Rekord in Adelboden

In Adelboden hält Hirscher damit nun schon bei neun Siegen, was noch kein anderer Rennläufer an einem Weltcuport geschafft hat. „Jedes Rennen hat seine eigene Geschichte. Man kann in Adelboden schon viele Geschichten finden. Mir taugt, dass ich hier mein erstes Top-Ten-Ergebnis überhaupt eingefahren habe, ab da ist eine Erfolgsgeschichte losgegangen.“ Er sei aber mittlerweile in der glücklichen Lage, an fast jedem Ort eine gute Geschichte erzählen zu dürfen.