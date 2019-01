Bürgermeister bei Spendenaktion niedergestochen

Bürgermeister schwebt in Lebensgefahr

Laut Danziger Polizei kam der Bürgermeister ins Krankenhaus, wo er umgehend operiert wurde. Adamowicz schwebt nach einer Notoperation weiter in Lebensgefahr, wie das Krankenhaus mitteilte. Demnach wurde der Bürgermeister am Herz und an anderen Organen verletzt. „Der Patient lebt“, sagte der Chirurg Tomasz Stefaniak nach der fünfstündigen Operation im Universitätskrankenhaus der polnischen Hafenstadt in der Nacht auf Montag. Sein Zustand sei aber „sehr, sehr ernst“: „Die nächsten Stunden werden entscheidend sein.“