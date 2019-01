Bayern planen Aufholjagd! Alaba sagt BVB Kampf an

„In jeder Kleinigkeit merkt man, wie alle konzentriert sind, wie wir als Team arbeiten“, sagt Alaba. „Jeder will in dieser Rückrunde noch einmal eine Schippe drauflegen, damit wir am Ende der Saison ganz oben stehen.“ Schon am Freitag geht’s wieder los - die Bayern starten mit dem Auswärtsspiel bei Hoffenheim in die Rückrunde. Und das mit breiter Brust. Spitzenreiter Dortmund muss am Samstag zu RB Leipzig.