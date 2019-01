Ein Verein uns sein Berg feiern Jubiläum

Das 150-Jahr-Jubiläum wird mit einem Sommerfest am 19. und 20. Juli 2019 von den Bergführern in Kals groß gefeiert. Sogar eine eigene Jubiläumsmünze in Silber und Bronze mit dem 150-Jahr-Emblem auf der Vorder- und dem Glocknerkreuz auf der Rückseite wird es geben.