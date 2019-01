400. Tor! Messi schießt sich in Geschichtsbücher

Harter Kampf

Im Spätmatch kam Real Madrid bei Betis zu einem glücklichen 2:1. Luka Modric traf zunächst für die Gäste (13.), Betis glich in der zweiten Hälfte durch Sergio Canales aus (67.). Erst in der 88. Minute erzielte Dani Ceballos den Siegtreffer für „die Königlichen“. Real liegt als Vierter mit 33 Punkten weiter zehn Zähler hinter dem Spitzenreiter. Für Stadtrivale Atletico traf der Franzose Antoine Griezmann per Elfmeter im fünften Spiel in Folge. Beim FC Sevilla war ÖFB-Teamspieler Maximilian Wöber noch nicht dabei.