Wo die Kleinen den Großen gefährlich werden

Noch bis heute wird mancherorts an geeigneten Listen gefeilt und nach Kandidaten gesucht. Um 13 Uhr wird damit Schluss sein. Dann endet die Einreichfrist für die Bürgermeister- und Gemeindevertretungswahlen. Geeignete Kandidaten für die politischen Ämter zu finden, ist im Jahr 2019 nicht mehr so einfach, wie das Beispiel Radstadt zeigt: Die ÖVP wird keinen Kandidaten für den Ortschef stellen, die SPÖ sucht noch fieberhaft, könnte aber noch einen Gegenkandidaten für den Freiheitlichen Christian Pewny ins Rennen schicken und sucht auch in anderen Gemeinden noch nach kurzfristigen Optionen. Dazu kommen noch die regionalen Phänomene - Listen die den großen Parteien das Leben schwer machen. Oft sind es Abtrünnige, die nicht die gewünschte Position in der Ortspartei bekommen haben oder sich thematisch nicht wiedergefunden haben.

Bei der Wahl 2014 schafften es vier solcher Listen auf den höchsten Posten in der Gemeinde. Anif, Mittersill, Maria Alm und Thomatal machen es vor, andere wollen nachziehen. Knapp war es in Lamprechtshausen, wo sich die ÖVP nur hauchdünn durchsetzen konnte. Auch in Straßwalchen sorgte Liselotte Winklhofer mit ihrer LIS für Aufsehen.