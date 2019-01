Capitals buchen mit Rekordsieg Play-off-Ticket

KAC gewinnt Thriller

Der KAC und Dornbirn lieferten sich beim 7:6 nach Verlängerung einen torreichen Schlagabtausch, in dem Adam Comrie zum späten Matchwinner avancierte. Denn der nordamerikanische Verteidiger schoss sein Team erst fünf Sekunden vor dem Ende in die „Overtime“ und dann zum Sieg. Dornbirn-Legionär Brendan O‘Donnell hatte die Vorarlberger mit seinem siebenten Treffer in den vergangenen zwei Spielen in der Schlussminute - erstmals im Spiel - in Führung gebracht. Bis auf die späte Wende lagen nur die Kärntner in Front, zweimal sogar mit Plus zwei Toren.