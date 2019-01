Alpin-Experte: „Da setzt wohl das Hirn aus“

Aber die Freude an der unberührten Natur ist doch kein Grund, sein eigenes Leben aufs Spiel zu setzen.

Natürlich nicht. Doch viele suchen im Tiefschnee jene Freiheit, die sie im Alltag so nicht erfahren können. Das ist psychologisch genau so zu deuten. Denn dieses Fahrerlebnis bedeutet auch Unbeschwertheit und Losgelöstsein vom Alltag.