„In unseren Wäldern spielen sich Tragödien ab!“

Was sind mögliche Folgen?

Dass Wild in die Wälder geht und in der Not Rinde von den Bäumen knabbert. Weil es damit Schäden verursacht, wird es sogar in der Schonzeit geschossen. Diese ganze Entwicklung ist unsäglich. Freilich möchte ich unbedingt erwähnen, dass in vielen steirischen Revieren die Fütterung wiederum gut läuft, viele beherzte Jäger sich mittels Skiern auf den Weg machen um zu füttern, Wege freischaufeln, höchste Anstrengungen auf sich nehmen.