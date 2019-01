Hoch „Angela“ bringt endlich Wetter-Entspannung

Durchhalten! Ab Dienstagnachmittag beruhigt sich das Winterwetter endlich wieder - das versprechen zumindest die Meteorologen. Bis dahin wird mit weiteren 50 bis 100 Zentimetern Neuschnee gerechnet. Also wird in den betroffenen Gebieten auch in den kommenden Tagen noch Schaufeln und Sägen am Programm stehen.