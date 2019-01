Wer in der Schlacht um Wien gegen wen kämpft

In den roten Nebenrollen

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) verblieb in den vergangenen Wochen stets im Hintergrund und ließ Hacker den Vortritt, wenn es gegen türkis-blaue Pläne zu Felde zu ziehen galt. Auch im eskalierten Streit um die Sozialhilfe tauchte Ludwig erst am dritten tag der Debatte auf und richtete Kurz aus, „starke soziale Kälte“ zu verbreiten. Auch SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner drängte sich im ideologischen Grundsatz-Fight zwischen Rot-Grün und Türkis-Blau bisher kaum in den Vordergrund, das änderte sich auch in den letzten Tagen nicht.