Kampf gegen Schneeberge

Eine Familie in Ulrichsberg war seit Tagen eingeschneit, das Essen wurde knapp. Gestern schleppten zwei Florianis Rucksäcke mit Lebensmitteln fast eine Stunde durch hüfthohen Schnee zum entlegenen Haus. In Lunz am See befreiten Helfer ein Pferd, das im Schnee „verschwunden“ war.