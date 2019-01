Die Bayern feiern - aber Alaba vergab Elfmeter

Deutschlands Rekordmeister Bayern München hat am Sonntag das Vorbereitungsturnier „Telekom Cup“ in Düsseldorf gewonnen. Die Münchner setzten sich im Halbfinale gegen Fortuna Düsseldorf mit 8:7 im Elfmeterschießen durch und behielten im Finale gegen Borussia Mönchengladbach mit 4:2 im Elfmeterschießen die Oberhand. David Alaba spielte in der ersten Partie und verschoss den ersten Elfmeter.