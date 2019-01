Planungsbüro aus Absam machte Seefeld für WM fit

Bereits bei zwei Ski-Weltmeisterschaften am Start

Vom WM-tauglich-adaptierten Loipennetz über den neuen, 112.000 Kubikmeter großen Speicherteich bis etwa hin zur Gestaltung des Zielgeländes samt Wegenetz für Zuschauer und dem modernen Schrägaufzug für die Sprungschanze vertraute man in der Tourismushochburg auf das WM-erfahrene Team von Christian Klenkhart. „Wir waren auch bei den Ski-Weltmeisterschaften in Garmisch 2011 und in St. Moritz 2017 beteiligt“, erklärt der Firmenchef. Nachdem Seefeld 2014 der Zuschlag für die WM erteilt und das Absamer Unternehmen mit den Planungen beauftragt wurde, starteten bereits im September 2016 die ersten Bauarbeiten. „Wir haben etwa auf einer Gesamtfläche von rund zwölf Hektar fast vier Kilometer Loipen neu gebaut, an die zwei Kilometer wurden mittels Verbreiterung und anderer Trassenführung adaptiert“, weiß Projektleiter Manfred Salcher. Samt kleinen Restarbeiten wurde bis im Vorjahr an dem insgesamt 4,8 Millionen Euro teuren Projekt gearbeitet.