Warnstreiks werden deutsche Flughäfen lahmlegen

Mehrere deutsche Flughäfen bereiten sich derzeit auf einen geplanten Warnstreik des Sicherheitspersonals am Dienstag vor. Nach Einschätzung des Flughafenverbands ADV werden etwa 180.000 Passagiere von den Folgen der Arbeitsniederlegung betroffen sein. An insgesamt sechs Flughäfen soll gestreikt werden, darunter Deutschlands größter Airport in Frankfurt am Main. Auch für die Flughäfen Hannover, Bremen, Leipzig/Halle, Dresden, Erfurt und Hamburg wurden Warnstreiks angekündigt. Anlass ist der laufende Tarifkonflikt, in dem die Gewerkschaften für die bundesweit 23.000 Beschäftigten im Bereich der Passagier-, Fracht-, Personal- und Warenkontrolle an den Flughäfen eine einheitliche Bezahlung fordern. Bereits in der Vorwoche hatte das Sicherheitspersonal an den Flughäfen Düsseldorf, Köln/Bonn und Stuttgart die Arbeit niedergelegt.