Hirscher reagiert auf Anna-Drama mit harter Kritik

Es tue ihm „unfassbar leid“ für seine gleichaltrige Weggefährtin, mit der er in der Ski-Hotelfachschule Bad Hofgastein gemeinsam die Schulbank gedrückt hatte. „Es war so ein steiniger harter Weg, ich kann das nur von außen betrachtet beurteilen. Aber das war ja eine Tortur, wieder dahin zu kommen. Und dann endlich wieder in der Nähe vom Podium zu sein, im Riesentorlauf, ihrer stärksten Disziplin, die sie jemals hatte. Und dann hast du hast wieder.“ Aber wenn wer das aushalte, dann die Anna. „Sie wird hoffentlich bald wieder gesund sein. Egal, in welche Richtung das geht. Und dass sie wieder das tun kann, was ihr taugt.“