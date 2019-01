China-Meister bietet „Arnie“ 40.000 Euro pro Tag

280.000 Euro pro Woche

Arnautović soll mit einem Vierjahresvertrag gelockt werden, der dem Offensivspieler über 280.000 Euro pro Woche und damit doppelt so viel wie bei West Ham bescheren soll. Sein Vertrag in London läuft noch bis 2022. Doch selbst Trainer Manuel Pellegrini glaubt nicht mehr so recht an einen Verbleib von „Arnie“. „Man wird sehen, was in den nächsten Tagen mit Marko passiert“, sagt der Chilene nach dem 1:0-Derbysieg gegen Arsenal.