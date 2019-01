Am Montag gilt höchste Lawinenwarnstufe in Tirol!

Lawinenverbauungen erfüllen ihre Funktion

Insgesamt ist mit mäßigem bis starkem Schneefall in Nordtirol zu rechnen - in tieferen Lagen regnet es zeitweise. „Der Schneefall-Schwerpunkt liegt im Silvretta-Arlberggebiet, den Allgäuer Alpen sowie den westlichen Lechtaler Alpen, im Karwendel, in den Kitzbüheler Alpen und am Hauptkamm, dort vor allem von den östlichen Zillertaler Alpen bis zu den Hohen Tauern - 1,5 Meter Neuschnee ist auf den Bergen im Westen Tirols möglich“, verweist der Wetterexperte Manfred Bauer von der ZAMG-Wetterdienststelle auch darauf, dass es aufgrund einer Warmfront auch größere Schneemengen am Brenner als auch in den nördlichen Bereichen von Osttirol gibt.