Hat Volkswagen sogar Diesel-Updates manipuliert?

Das KBA eröffne daher kommende Woche ein sogenanntes Anhörungsverfahren, berichtet „Bild am Sonntag“ ohne Angaben von Quellen. Dabei werde geprüft, ob in Deutschland 30.000 Fahrzeugen - darunter der VW Polo - die Typengenehmigung entzogen werden muss. In Europa wären laut „BamS“ insgesamt 370.000 Autos von einer solchen Stilllegung betroffen. In Österreich wären das dann wohl rund 3000. Das KBA dürfte es jedoch aus Gründen der Verhältnismäßigkeit bei einem erneuten amtlichen Rückruf der Fahrzeuge belassen, hieß es weiter.