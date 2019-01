Karriereende? Anna Veith spricht über ihre Zukunft

„Das Kreuzband ist repariert, der Patientin geht es den Umständen entsprechend gut“, heißt es in einer Aussendung des ÖSV zum Gesundheitszustand von Anna Veith nach ihrer schweren Trainingsverletzung am Samstag beim RTL-Training. Es war bereits die dritte gravierende Knieverletzung in ihrer Karriere. Doch die Olympiasiegerin und dreifache Weltmeisterin hat sich am Tag nach der erneuten Kreuzband-Operation in der Privatklinik Hochrum zumindest vorsichtig optimistisch gegeben.