Huawei-Boykott: Polen fordert gemeinsame Position

Huawei-Mitarbeiter wegen Spionageverdachts entlassen

Am Samstag hatte das Unternehmen mitgeteilt, einen wegen Spionageverdachts in Polen festgenommen Mitarbeiter entlassen zu haben. Man habe sich von dem Mann getrennt, weil der Vorfall den Konzern in Misskredit bringe. Die gegen den Chinesen erhobenen Vorwürfe hätten nichts mit dem Unternehmen zu tun. Die polnischen Behörden hatten den Huawei-Mitarbeiter sowie einen polnischen Cyber-Sicherheitsexperten am Freitag festgenommen. Laut dem Fernsehsender TVP wurden auch die polnischen Büros des Konzerns durchsucht.