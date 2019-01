„SPÖ versucht, sachliche Debatte auszuklammern“

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat im Zusammenhang mit der neuen Mindestsicherung seine Kritik an Wien bekräftigt und seine umstrittene Aussage verteidigt, wonach in Wien immer weniger Menschen in der Früh aufstehen, um arbeiten zu gehen. In der ORF-„Pressestunde“ sagte Kurz bei Hans Bürger und Hubert Patterer, dem Chefredakteur der „Kleinen Zeitung“, am Sonntag, er habe ein Problem mit dem Wiener Modell, in dem immer mehr Menschen „in Abhängigkeit“ gehalten würden.