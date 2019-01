Rodler Gleirscher rast in Sigulda aufs Podest

David Gleirscher hat beim Rodel-Weltcup in Sigulda den Sprung auf das Podest geschafft. Dem drittplatzierten Einsitzer-Olympiasieger fehlten am Samstag 0,264 Sekunden auf den russischen Sieger Semen Pawlitschenko. Aleksander Gorbatzewitsch (+0,188) fixierte einen russischen Doppelsieg. Für den 24-jährigen Gleirscher war es der zweite Podestplatz in der laufenden Saison nach Rang drei in Calgary.