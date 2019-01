Bursche rettet sich mit Fenstersprung vor Feuer

Der Brand brach am Samstagnachmittag in einer Erdgeschoßwohnung in Wiener Neudorf (Bezirk Mödling) aus. Zum Brandzeitpunkt befand sich der Jugendliche allein in der Wohnung. Weil ihm durch den starken Rauch der Fluchtweg abgeschnitten war, rettete der junge Mann sich durch den Sprung aus dem Fenster. Er blieb dabei unverletzt, berichtete die Feuerwehr.