Traumtor bei Debüt: 17-Jähriger zeigt groß auf!

Charlie Kelman bestritt sein erstes Profispiel in Englands dritter Liga. Für Southend United erzielte der 17-jährige Amerikaner dabei gleich ein Traumtor aus der eigenen Hälfte. Am Ende reichte es allerdings nicht zu einem Sieg: 2:3 mussten sich Kelman und Co. Plymouth geschlagen geben. Seinen Super-Treffer sehen Sie oben im Video!