8 populäre Tech-Mythen - und was dahintersteckt

Dass sich ein leerer Akku in der Mikrowelle wiederaufladen lässt, glauben inzwischen nur noch ein paar Kalifornier, wie eine Untersuchung des Vergleichportals highspeedinternet.com zeigt. Andere Tech-Mythen rund um PC, Smartphone und Co. halten sich dagegen, obwohl längst widerlegt, beharrlich. Wir verraten, welche die populärsten Irrtümer sind und was es damit auf sich hat.