Lawine auf gesperrter Route: Drei Skifahrer tot

Lawinendrama abseits der gesicherten Pisten in Lech am Arlberg: Drei Skifahrer aus Deutschland sind tot, ein vierter wird noch vermisst. Die vier Freunde wurden in der Nähe der Rüfikopf-Seilbahn von den Schneemassen erfasst und verschüttet. Drei von ihnen konnten lokalisiert und geborgen werden. Für sie kam jede Hilfe zu spät. Die Suche nach dem Vermissten musste am Sonntag wegen starker Schneefälle und hoher Lawinengefahr vorerst eingestellt werden. Die Betroffenheit im Ort ist groß.