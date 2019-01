Kolumne: „Verlust der Mitte“

Florierender Mittelstand

Im Norden und in Zentraleuropa hingegen floriert der Mittelstand. Er schafft mehr neue Arbeitsplätze als die Industrie. So wiederholt sich im Großen, was im Kleinen abläuft: Der Kontinent spaltet sich zusehends in Verlierer und Gewinner. Dass dies auf die Dauer nicht nur friedlich abläuft, zeigt die Geschichte der Revolutionen. Die Sansculotten, die „Hosenlosen“, machten 1792 gemeinsame Sache mit den Jakobinern und stießen die Aristokratie vom Thron. Wie aus dem Nichts formierten sich die Volksmassen und setzen einer jahrhundertealten Herrschaft ein Ende. Dieses Ereignis steckte ganz Europa an. Ist es gewagt, das, was in Frankreich in den letzten Wochen geschah, mit der Französischen Revolution zu vergleichen - gar anzunehmen, es sei nur ein Vorbeben dessen gewesen, was Europa bevorsteht? Inmitten all des Aufruhrs um den Populismus sei festgehalten, dass Populus dasselbe aussagt wie Demos: das Volk. Was als Demos geschätzt wird, wird als Populus verachtet. Davon leitet sich das altfranzösische poble - Diener, einfacher Mensch, ab, was später zu peuple, Volk, wurde. Mit dem eingedeutschten Wort „Pöbel“ wird ein Mangel an Kultur, Intelligenz, Stil, Feingefühl oder „Sinn für Höheres“ unterstellt - eben die heutigen „tumben Deppen“ vom Lande, wie ich, der ehemalige 4. Ofenhelfer im Stahlwerk. Erst mithilfe engagierter Intellektueller konnte sich die Revolution geistig einrichten. Montesquieu, Rousseau, Diderot und d’Alembert lieferten die Fundamente der ursprünglich auf Gewalt gebauten Volksherrschaft.