Wo die Schneewelle sich jetzt noch einmal aufbäumt

Bis zu zwei Meter Neuschnee in den Bergen

Bis Dienstagvormittag werden für Vorarlberg über Nordtirol und Salzburg bis hin zur Dachstein- und Hochkar-Region verbreitet zwischen 20 und 100 Zentimeter Neuschnee prognostiziert, in den Bergen können bis zu zwei Meter hinzukommen - was eine wieder steigende Lawinengefahr bedeutet. Erst am Samstag waren bei einem Lawinenabgang in Lech am Arlberg drei Männer ums Leben gekommen, ein Vierter wird vermisst. Die vier Freunde aus Deutschland waren auf einer gesperrten Skiroute unterwegs gewesen und wurden unter Schneemassen begraben.