Server-Stillstand in Europas größter Krypto-Mine

Als Simon Ehrenmüller und Daniel Hattmannsdorfer 2017 mit ihrem Start-up BitTex operativ starteten, hatten sie die Vision vom „Mining made in Austria“ und stellten im oberösterreichischen Leonding die wohl größte Mining-Farm Zentraleuropas hin. Knapp zwei Jahre später ist der Traum vom großen Geld wieder in die Ferne gerückt, die meisten Server stehen still. Der Kurs des von BitTex geschöpften Ethereums ist ins Bodenlose gefallen.