Adelboden-Double für Hirscher - Schwarz fädelt ein

Für Hirscher war der 67. Weltcup-Sieg gleichzeitig der neunte Sieg in Adelboden, womit er einen Rekord aufstellte. Kein anderer Skifahrer hat so oft an einem Weltcup-Ort triumphiert. Auch in Sachen Podestplätze an einem Ort - 16 hat er in Adelboden nun gesammelt - liegt der 29-Jährige jetzt alleine in Führung.