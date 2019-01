Italo-Gerüchte: Sagt Sturm-Spielmacher Zulj Ciao?

Der Spielmacher gab sich gestern ungewohnt wortkarg: „Ich bin am Montag wieder in Graz, da können wir reden“, ließ der Mittelfeldspieler wissen. „Es stimmt nicht, dass ich in Italien bin“, erklärte Zulj, ehe er auf Tauchstation ging. Fix ist allerdings, dass die Italiener ein Auge auf den 25-Jährigen geworfen haben. Klappt der Wechsel, wartet auf Zulj, der in Graz noch bis Sommer 2020 Vertrag hätte, im Frühjahr der Abstiegskampf.