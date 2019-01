Pöltl bester Rebounder bei Pleite von San Antonio

Jakob Pöltl ist am Samstag (Ortszeit) bei der 112:122 Niederlage der San Antonio Spurs in der National Basketball Association (NBA) in Oklahoma City der beste Rebounder seiner Mannschaft gewesen. Das Thunder-Team revanchierte sich für das 147:154 n.2V. in Texas 48 Stunden zuvor. Die Vorentscheidung fiel im dritten Viertel.