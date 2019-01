Die nächste Operation macht Anna Veith sprachlos

Schlimmer geht nimmer! In der Spezialklinik „Gelenkpunkt“ in Hochrum bei Innsbruck lagen gestern die zwei besten österreichischen Riesentorlauf-Fahrerinnen auf dem OP-Tisch. 24 Stunden nach der Tirolerin Stephanie Brunner hatte sich nämlich beim Riesentorlauf-Training in Pozzo di Fassa auch Anna Veith das Kreuzband gerissen. Jetzt droht sogar das Karriereende …